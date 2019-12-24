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  3. 24 Aralık 2019 13:15

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu'dan Kanal İstanbul yorumu

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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