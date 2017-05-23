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  3. 23 Mayıs 2017 19:45

Deprem uzmanından korkutan tahmin

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gelecekte 7 büyüklüğünde depremlerin olması bekleniyor. Bunun zaman konusunda bilgimiz yok” dedi.

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