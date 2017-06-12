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  3. 12 Haziran 2017 17:46

Deprem Yunanistanda da hissedildi: Bazı binalar yıkıldı

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde Yunanistan’da bazı eski binalar yıkıldı.

Video Galeri
Egedeki 6.2lik deprem anından yeni görüntüler
Egedeki 6.2lik deprem anından yeni görüntüler
Video Galeri
Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı
Beykoz’daki meslek lisesinde yangın çıktı
Video Galeri
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü Barajı
Video Galeri
Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
Video Galeri
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Video Galeri
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada