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  4. Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler

Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Şazibey Mahallesi'nin yüzde 80'i yerle bir olurken, 4 bin 500 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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