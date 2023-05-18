Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler Depremde 4 bin 500 kişinin can verdiği mahalleden yürek yakan görüntüler 18 Mayıs 2023 Perşembe Saat: 11:45 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Şazibey Mahallesi'nin yüzde 80'i yerle bir olurken, 4 bin 500 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6465e5a902a95435206dd2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için Kilosu 40 lira! Mersin'den Norveç, Almanya ve Rusya'ya ihraç ediliyor İstanbul trafiğinde akıl almaz anlar! Ortalığı savaş yerine çevirdi Karavancılara kötü haber! Yasak geliyor Balıkesir sular altında! Sağanak sele dönüştü Vatandaş İmamoğlu’na sarılarak ağladı Bakan Soylu'dan Türkiye'deki Suriyeliler için dikkat çeken açıklama Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü Ankara'da aile içi dehşet: Kız kardeşini öldürdü!