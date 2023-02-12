Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:40 Gaziantep'te tren bakım istasyonunda park halinde bulunan 6 tren, deprem anında raydan çıkarak devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e93294a1931467374b9bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı Deprem karayolunu bu hale getirdi Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi