Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü 05 Mart 2023 Pazar Saat: 16:55 Güncelleme: 05 Mart 2023 Pazar 16:55 Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64049f4905a2e4421b690e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksiciyle turist yolcu arasında ücret tartışması kamerada Millet İttifakı Akşener'siz toplandı Erdoğan'dan Altılı Masa açıklaması Akşener belediye başkanları ile görüştü Muharrem İnce 1 yıl önce, 3 Mart 2023'ü işaret etmişti Enkaz kaldırıldı ama 13 kişi hala kayıp İstanbul'da yabancı uyruklu çeteler ortalığı savaş alanına çevirdi Gülben Ergenli ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyası İstanbul sokakları Teksas'a döndü! Kurşun yağdırdılar