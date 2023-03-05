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  4. Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü

Depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü

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Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 7 katlı bina çöktü. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

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