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Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş

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Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin evinde yakalanan genç aile evleri hasar gördüğü için çadırda kalırken, ev sahibinin kira istemesiyle ikinci şoku yaşadı.

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