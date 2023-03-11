Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş 11 Mart 2023 Cumartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 11 Mart 2023 Cumartesi 12:55 Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin evinde yakalanan genç aile evleri hasar gördüğü için çadırda kalırken, ev sahibinin kira istemesiyle ikinci şoku yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640c500c193de869da344803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği Deprem bölgesinde ilginç görüntü: Kahveyi ''refüje'' taşıdı İstanbul'da İETT otobüsü kaza yaptı, yaralılar var Otomobiliyle köpeği ezdi, arkasına bakmadan basıp gitti Canlı yayında isyan etti: ''Kızılay'a kan bile vermem'' Asrın felaketi sonrası akıl almaz manzara: Dev çukur her şeyi yuttu! Deprem anına ait tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı Burası Türkiye'nin cenneti bir Kuşgölü'ydü... Göl kurudu, balıklar öldü, kuşlar göçtü İstanbulluların deprem göçünde rota bu oldu