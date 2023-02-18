Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 ayrı depremde ağır yara alan Adıyaman'ın bir kısmı başka bir bölgeye taşınacak.

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