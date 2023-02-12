Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 10:25 Güncelleme: 12 Şubat 2023 Pazar 10:25 Gaziantep'teki bir hastanede deprem anında hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşirelerin, kuvözleri tuttuğu anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e8946b05674139172065e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı ''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar Gökyüzünde esrarengiz görüntü! Savaş uçağı tanımlanamayan cismi vurdu Depremde 11 yakınını kaybeden AK Partili vekilin gözyaşları Mansur Yavaş'tan deprem bölgesinde ''salgın hastalık'' uyarısı Enkaz kurtarma ekibinin üstüne çöktü! Türkiye-Ermenistan sınırı 35 yıl sonra yardım için açıldı Özdağ: ''Ben niye özür dileyeyim? Kendisi özür dilesin''