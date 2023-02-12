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  4. Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada

Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada

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Gaziantep'teki bir hastanede deprem anında hasta bebeklerin bulunduğu odaya koşan hemşirelerin, kuvözleri tuttuğu anlar kameraya yansıdı.

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