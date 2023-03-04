Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz Depremde dağ yerinden oynadı! Görüntüler inanılmaz 04 Mart 2023 Cumartesi Saat: 11:40 Güncelleme: 04 Mart 2023 Cumartesi 11:40 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde dağlardan kopan dev kaya parçaları yollara savruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640303f95111d74fd05eed93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa İznik Gölü'nden korkunç görüntü: Böyle giderse İznik Ovası olacak! 7 kişiye mezar olan apartmanın sorumlusuna iyi hal indirimi İstanbul'da skandal! Kanser ilaçlarını çalıp, su enjekte etmişler Depremler sonrası oluşan dev obruklar için korkutan açıklama Malatya’da rezidansın çökme anı kamerada Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem Meral Akşener'in restinin perde arkası: İşte masada ipleri koparan o diyalog... Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama Akşener resti çekip İmamoğlu ve Yavaş'a birer tarihi çağrı yaptı