  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü

Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir caminin devrilen minaresi, apartmanı ikiye böldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 29 ölü, 85 yaralı var!
Prof. Dr. Ortaylı yayın bitti sanınca... ''Bizim Celal'den daha iyidir o''
Bahçeli'den depremzedelere fırça: ''Sessizlik olacak. Dağılın gitsin, indirin şunları''
Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem
Erdoğan depremin merkez üssünde: ''309 bin konutun inşasına başlıyoruz''
Prof. Dr. İlhan Tekeli canlı yayında koltuktan düştü
Kııçdaroğlu'ndan Kızılay'a açık teklif! 18 madde saydı
Saros Körfezi’nde deniz suyu kayboldu