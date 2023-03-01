Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü 01 Mart 2023 Çarşamba Saat: 10:15 Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir caminin devrilen minaresi, apartmanı ikiye böldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fefb8e024e3c425b41a3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan'da 2 tren çarpıştı! Kazada 29 ölü, 85 yaralı var! Prof. Dr. Ortaylı yayın bitti sanınca... ''Bizim Celal'den daha iyidir o'' Bahçeli'den depremzedelere fırça: ''Sessizlik olacak. Dağılın gitsin, indirin şunları'' Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı Osmaniye'de korkutan deprem Erdoğan depremin merkez üssünde: ''309 bin konutun inşasına başlıyoruz'' Prof. Dr. İlhan Tekeli canlı yayında koltuktan düştü Kııçdaroğlu'ndan Kızılay'a açık teklif! 18 madde saydı Saros Körfezi’nde deniz suyu kayboldu