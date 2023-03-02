Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor

Bakan Koca tepki çeken videoyu kaldırdı: ''1 dakika 53 saniye için özür dilerim''

İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt

İstanbul'daki bu minik kepçe operatörünü gören dönüp bir daha baktı

Erdoğan seçim tarihini verdi

Mucizenin adı Aleks! Enkazdan 23 gün sonra kurtarıldı

Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti

İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti

Deprem anında sıradışı görüntü! Gölden alevler yükseldi

İstanbul'da aksiyon filmlerini aratmayan olay! Yolunu kesip sürücüyü kaçırdılar

İstanbul'daki bu inşaat alanına bakan dönüp bir daha baktı