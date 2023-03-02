Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor 02 Mart 2023 Perşembe Saat: 10:40 Güncelleme: 02 Mart 2023 Perşembe 10:40 Deprem felaketiyle birlikte evi yıkılan 44 yaşındaki Suriyeli Yusuf, sağlam olduğuna inandığı mağaraya yerleşerek hayatını burada devam ettiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640052ed55ba6672ce046f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada ''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi Denizde korku dolu anlar! Feribotta yangın çıktı Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi İstanbul'da korku dolu gece! Otomobil alev topuna döndü İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti