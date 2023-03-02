  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor

Depremde evi yıkılan depremzede artık burada yaşıyor

Güncelleme:

Deprem felaketiyle birlikte evi yıkılan 44 yaşındaki Suriyeli Yusuf, sağlam olduğuna inandığı mağaraya yerleşerek hayatını burada devam ettiriyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
SpaceX 4 kişiyi daha uzaya taşıdı
Trafik magandalarının otoban yarışı böyle bitti! O anlar kamerada
''Enkazdan çığlık sesi geldi'' ihbarı alarma geçirdi
Denizde korku dolu anlar! Feribotta yangın çıktı
Fay hattının başlangıcındaki arazide oluşan devasa yarıklar dronla görüntülendi
İstanbul'da korku dolu gece! Otomobil alev topuna döndü
İstanbul'da ''hükümet istifa'' protestosu! Polis müdahale etti
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın ''adaylık'' sorusuna dikkat çeken yanıt
Yağmur yerine çamur yağdı, o ilde araç sahipleri akın etti