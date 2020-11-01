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  3. 01 Kasım 2020 17:25

Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Video Galeri
Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
Depremde hayatını kaybeden gençten geriye mezuniyet albümü kaldı
Video Galeri
Depremde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesine son yolculuğuna uğurlandı
Depremde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesine son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Erdoğan: Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz
Erdoğan: Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz
Video Galeri
İşte İzmir'i vuran depremin ürküten ses kaydı!
İşte İzmir'i vuran depremin ürküten ses kaydı!
Video Galeri
İşte İzmir'i vuran depremin ürküten ses kaydı!
İşte İzmir'i vuran depremin ürküten ses kaydı!
Video Galeri
İzmir'de bir mucize daha! ''Çok korkuyorum elimi tutar mısın?''
İzmir'de bir mucize daha! ''Çok korkuyorum elimi tutar mısın?''
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