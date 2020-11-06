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  3. 06 Kasım 2020 12:30

Depremde hasar gören bina böyle yıkıldı

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hasarlı binalardan biri olan Cambaz Apartmanı'nın yıkım anı kameraya yansıdı.

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