  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu

Depremde İstanbul'da tek yaralanan o oldu

Güncelleme:

Düzce'de meydana gelen depremin hissedildiği İstanbul'da yaralanan tek kişinin deprem anında paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu
Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf!
Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var
Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı
Bakan Nebati: 13 ton 513 kilo altın toplandı
17 yaşındaki genç inşaatta ölü bulundu
Fahiş fiyata karşı yeni formül: ''Kar sınırı getirilsin''
Erdoğan bir kez daha açıkladı: Esad ile görüşecek mi ?
Kandilli açıkladı: Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?