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  4. Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler

Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler

Türkiye dün merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen biri 7,7 diğeri ise 7,6 büyüklüğünde olan 2 büyük depremle sarsıldı... Deprem 10 ilimizi etkilerken binin üzerinde can kaybı var... Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da da çok büyük kayıp ve hasar var.

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