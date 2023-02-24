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Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi

Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

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