Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi Depremde onlarca kişi birleşen 2 dağın altında kalarak can verdi 24 Şubat 2023 Cuma Saat: 11:10 Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f870f71cde0d1ceb3b8673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim'i kana bulayan saldırının planlayıcısı öldürüldü! Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Öğrenciler -6 derecede okul yolunda mahsur kaldı İlyas Salman'dan olay sözler: ''İlk kez pişman oldum'' 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü, o anlar kamerada Basel – Trabzonspor maçında ''Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa'' pankartı Depremzede vatandaş Erdoğan'a böyle seslendi ''Bir çadır gönderemediniz. Beni de Silivri'ye atın'' Tuğçe Kazaz: ''AHBAP bir şey yapmıyor!''