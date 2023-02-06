Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 19:50 Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen 2 büyük depremle kabusu yaşarken, depremi fırsat bilen yağmacıların skandal görüntüleri büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e12fcc9608507b1c759573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı Ünlü oyuncu korku dolu anları böyle anlattı: 10 tane bina gözümün önünde yıkıldı Canlı yayında deprem anı! Enkazın üstünde yakalandılar Muhabir canlı yayında depreme yakalandı 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu