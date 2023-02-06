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Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri!

Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen 2 büyük depremle kabusu yaşarken, depremi fırsat bilen yağmacıların skandal görüntüleri büyük tepki çekti.

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