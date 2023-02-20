Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yollarda yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oldu.

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