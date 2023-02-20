Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü! Depremde yarıklar oluşmuştu... O yol çöktü! 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 08:05 Hatay'ın Samandağ ilçesinde kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştu. Yollarda yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f2ff8face8df0d7e4d7503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada Deprem bölgesindeki bu binayı gören dönüp bir daha baktı Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi Kaptan pilottan İBB ekibine çok özel teşekkür Deprem bölgesine atanan validen şoke eden sözler ''Türkiye 4 metre batıya kaydı, Marmara'da 7,6 bekliyoruz'' İhsan Şenocak’tan Fatih Altaylı’ya: ''Sen kimin çocuğusun'' Deprem bölgesine enkaz başında korkunç ölüm! Elinde fotoğrafla enkazın başından ayrılmıyor