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  3. 12 Haziran 2017 17:15

Depremde yaşanan panik anı kamerada

Ege Denizinde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anında, tekstil işçilerinin panik içinde güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
Video Galeri
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Video Galeri
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Video Galeri
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
Video Galeri
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!
Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!
Video Galeri
İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında
İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında