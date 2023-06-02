Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 09:00 Güncelleme: 02 Haziran 2023 Cuma 09:00 Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde çöken kuruyemiş dükkanının bulunduğu alanda ayçiçekleri boy verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6479857681d5f00a9d4fab93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Ersan Şen'in CHP için olay sözler: ''İnsan utanır!'' Önce dünyanın en üzgün, sonra da en mutlu kadını oldu Konya'da vahşet! Yaşlı çifti evlerinde katlettiler! Biden kameraların önünde yere kapaklandı Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi 3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''