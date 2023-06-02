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  4. Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü

Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde çöken kuruyemiş dükkanının bulunduğu alanda ayçiçekleri boy verdi.

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