  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Haziran 2017 13:15

Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından, İzmir’de depremden saatler öncesinde denizaltında çekilen ve denizden yukarıya baloncukların oluştuğu görüntüler herkesi ürküttü.

Video Galeri
Konuşan karga koruma altında
Konuşan karga koruma altında
Video Galeri
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Video Galeri
Minik Celal yürümek istiyor
Minik Celal yürümek istiyor
Video Galeri
3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu
3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu
Video Galeri
Bireysel sporcular artık yalnız değil!
Bireysel sporcular artık yalnız değil!
Video Galeri
Neustadter tatilde durmuyor
Neustadter tatilde durmuyor