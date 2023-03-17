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Depremden kaçış anı kamerada!

Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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