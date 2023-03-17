Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremden kaçış anı kamerada! Depremden kaçış anı kamerada! 17 Mart 2023 Cuma Saat: 14:35 Bolu'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme yakalanan vatandaşların korku içinde pasajdan dışarıya çıkması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6414507e74d62d23b867fbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den deprem bölgesi için kritik uyarı Depremler sonrası vatandaşın konut tercihi değişti Fransa'da sokaklar yangın yerine döndü: 310 gözaltı AK Parti'nin ikinci'' bir Recep Tayyip Erdoğan'ı daha oldu Kahramanmaraş ve Bolu için uyarmıştı, şimdi bir ili daha uyardı Nesli tükenme tehlikesi altındaydı: Tunceli'de avlanırken görüntülendi Galeria Sitesi'nin son bloku yıkım sırasında çöktü! Korkunç görüntü kamerada Spor salonunda pompalı dehşet! 7 yaralı var! Gezici'nin seçim anketi canlı yayını karıştırdı