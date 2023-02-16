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Depremden önce ve sonra çekilen görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi

Kahramanmaraşlı depremlerin yerle bir ettiği 10 ilden biri olan Hatay'ın depremden önce ve sonra çekilen görüntüleri afetin boyutunu gözler önüne serdi.

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