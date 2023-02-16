Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremden önce ve sonra çekilen görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi Depremden önce ve sonra çekilen görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi 16 Şubat 2023 Perşembe Saat: 14:00 Kahramanmaraşlı depremlerin yerle bir ettiği 10 ilden biri olan Hatay'ın depremden önce ve sonra çekilen görüntüleri afetin boyutunu gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ee0cd4cfc11033106fc5d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Enkaz kaldırılırken yıkılan bina altında kalmaktan son anda kurtuldu Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir bina yıkılmadı ''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu 248'inci saatinde bir mucize daha Fırsatçı ev sahipleri durmak bilmiyor! Depremzedeler isyan etti Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi konuştu Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ? Ortak yayına katılan duygulandıran Atatürk bağışı