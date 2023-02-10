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Depremden saniyeler önce ışık patlaması

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Diyarbakır'dan şaşırtan bir görüntü geldi.

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