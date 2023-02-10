Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremden saniyeler önce ışık patlaması Depremden saniyeler önce ışık patlaması 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 15:30 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 15:30 Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Diyarbakır'dan şaşırtan bir görüntü geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e638e252a913191608b953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! kahramanmaras-uzman_cavus_depremin_103_uncu_saatinde_sag_cikarildi Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı 5 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın o videosu kahretti: Yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum Uzmanlar bile şaşkın! Depremde yan yatan bina şoke etti Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi Türkiye'yi ağlatan görüntü: Enkazın altında 'vasiyetini' kaydetti Adıyaman'da deprem kurbanları için toplu mezar kazıldı Yağmacıları tek tek sıraya dizdiler: Saklanmayın, siz vatan hainisiniz!