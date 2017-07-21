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  3. 21 Temmuz 2017 13:22

Depremden sonra herkes bu görüntüleri konuşuyor

Gece yarısı Bodrum açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 4 dakika önce çekildiği iddia edilen bu görüntüler sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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'Deve sidiği şifadır' diyen ilahiyatçıya canlı yayın şoku
'Deve sidiği şifadır' diyen ilahiyatçıya canlı yayın şoku
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Kandilli açıkladı: Depremin büyüklüğü 6.6
Kandilli açıkladı: Depremin büyüklüğü 6.6
Video Galeri
Bodrum'da deprem sonrası şok görüntü ! UFO mu ?
Bodrum'da deprem sonrası şok görüntü ! UFO mu ?
Video Galeri
Fatih Terim'in karıştığı kavganın en net görüntüleri
Fatih Terim'in karıştığı kavganın en net görüntüleri
Video Galeri
İdo ve Derya Tuna'nın deprem paniği kamerada
İdo ve Derya Tuna'nın deprem paniği kamerada
Video Galeri
Muğla'daki deprem kamerada
Muğla'daki deprem kamerada ! Korkunç görüntü
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