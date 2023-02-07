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Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi.

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