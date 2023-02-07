Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor 07 Şubat 2023 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 11:25 Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan limanda depremden sonra konteyner devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın halen devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangın havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e20b051204a02a7f677103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler Depremzede vatandaş isyan etti, Habertürk yayını kesti Yüzyılın felaketi kamerada! Koca şehir üstüne çöktü! Gaziantep - Adana yolu ikiye yarıldı Fatma Şahin: 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok oldu hatay_havalimani_yolu_depremde_yikildi Enkaz bölgesi günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi Enkaz altında kalan vatandaşı arayıp dalga geçmişti; gözaltında