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  3. 28 Mayıs 2017 00:15

Depreme aldırış etmeden alışverişe devam ettiler

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir çiftin depreme aldırış etmeden alışverişe devam etmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

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