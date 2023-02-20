Anasayfa Video Galeriler Gündem Depreme canlı yayında yakalandı: O anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı Depreme canlı yayında yakalandı: O anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 21:25 Hatay'da bu gece meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler büyük panik yaratırken deprem anını anlatan muhabir gözyaşlarını tutamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f3bb139328d63e116e4b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay'da art arda depremler! Korku dolu anlar kamerada Hatay sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu Metrobüs arızalandı; vatandaş yollara düştü Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi