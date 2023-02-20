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Depreme canlı yayında yakalandı: O anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Hatay'da bu gece meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler büyük panik yaratırken deprem anını anlatan muhabir gözyaşlarını tutamadı.

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