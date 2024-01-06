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Depreme canlı yayında yakalandı

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Bolu’da dün gece saat 01.03’te meydana gelen depreme oyun yayını yapan vatandaş, canlı yayında yakalandı.

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