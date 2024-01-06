Anasayfa Video Galeriler Gündem Depreme canlı yayında yakalandı Depreme canlı yayında yakalandı 06 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 06 Ocak 2024 Cumartesi 12:25 Bolu’da dün gece saat 01.03’te meydana gelen depreme oyun yayını yapan vatandaş, canlı yayında yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65991c96216b9ab8b30d7c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı! Kaçırılan öğrenci servisindeki miniklerin panik anları kamerada Türkiye'deki Mossad ajanı camiden çıktı: Vaaz bile vermiş! Afra Saraçoğu'ndan "Yalı Çapkını"na fragman tepkisi Kadınlar Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Çağatay Ulusoy başrolde olduğu Tornacı Mesih'ten ilk fragman Hulki Cevizoğlu'nun Erdoğan ile aynı kareye girme çabası kamerada Canlı yayında kadın sunucuyu heimlich manevrası kurtardı 46 ilde büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var!