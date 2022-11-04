Anasayfa Video Galeriler Gündem Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada 04 Kasım 2022 Cuma Saat: 10:50 Güncelleme: 04 Kasım 2022 Cuma 10:50 İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı korku kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6364c43d0259a248e867f453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü