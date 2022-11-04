  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada

Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada

Güncelleme:

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sosyal medya kullanıcılarının yaşadığı korku kameraya yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İzmir depremin yıktığı minare böyle görüntülendi
İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem kamerada
Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor
Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de
Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu
Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada
İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi
TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü