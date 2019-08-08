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  3. 08 Ağustos 2019 17:37

Depreme nikahta yakalandılar

Isparta'nın Gönen ilçesinde evlenmek isteyen bir çift nikah salonunda depreme yakalandı. Çiftin mutlu anını görüntülemek isteyen yakınları depremi kameraya kaydetti.

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