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  3. 05 Aralık 2020 17:50

Depreme oyun oynarken yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelene 5.4 büyüklüğündeki depreme oyun oynarken yakalanan gencin yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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