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Depremi önceden tespit eden sistem tanıtıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen ve depremi saniyeler öncesinden haber veren sistem tanıtıldı.

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