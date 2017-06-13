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  3. 13 Haziran 2017 12:15

Depremi umursamayan teyze sosyal medyanın gündemi oldu

Dün yaşanan deprem sırasında markette bulunan ve depreme aldırış etmeden alışverişe devam eden teyzenin soğukkanlılığı, sosyal medyada ilgi gördü.

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