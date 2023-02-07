Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın Depremin ardından İskenderun Limanı'nda yangın 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:20 İskenderun Limanı'nda depremin ardından devrilen konteynerlerde yangın çıktı. Dün depremin ardından devrilen konteynerlerde çıkan yangın sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1df943a35b84c4d0adaa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı