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ŞİŞLİ'DE FACİADAN DÖNÜLDÜ ! BİR BİNANIN BALKONU ÇÖKTÜ
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  3. 27 Eylül 2019 10:15

Depremin ardından öğrenciler okullarına döndü

İstanbul’da yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti.

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