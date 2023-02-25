Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 25 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 13:15 Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman’da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f9dfb9cb4f4c29ef5bb363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar ''Ülkede mülteci istemiyoruz'' sloganlarıyla yürüdüler Sunucudan Belediye Başkanı'na canlı yayında olay yanıt