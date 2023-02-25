Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem birçok ilde büyük yıkımlara yol açarken, Adıyaman’da bir köyde ise evi temelden 30 santim kaldırarak, 2 metre ileriye taşıdı.

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