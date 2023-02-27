Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:30 Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc782f5717f53d307474e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Genç müzisyen intihar etti Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu! İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok''