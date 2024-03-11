Depremin merkez üssünde ilk iftar

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve pek çok ilimizi derinden etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk iftar yapıldı.

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