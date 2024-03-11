Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin merkez üssünde ilk iftar Depremin merkez üssünde ilk iftar 11 Mart 2024 Pazartesi Saat: 23:38 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve pek çok ilimizi derinden etkileyen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk iftar yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ef6bc0bcaa5a0ac60bbb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada büyük yangın Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Yine bir kadın yine şüpheli ölüm! Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi Robin Hood döndü; veresiye defterini sildi TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı Yan baktın kavgasında kan aktı Yan baktın kavgasında kan aktı