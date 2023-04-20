Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var! Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var! 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 17:40 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Depremde hasar gören binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64414ed92a31b5285a04d423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi Türkiye'de yapay zekalı spiker dönemi Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü!