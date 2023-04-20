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Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Depremde hasar gören binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu.

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