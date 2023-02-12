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  4. Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi

Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde kara yolu ve tarım arazilerinde de büyük hasar oluştu.

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