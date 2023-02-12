Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 16:25 Güncelleme: 12 Şubat 2023 Pazar 16:25 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde kara yolu ve tarım arazilerinde de büyük hasar oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e8e8c10eb94663536eaf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı Yıkılan binaların müteahhidi Gürcistan'a kaçarken yakalandı tv100 muhabiri, ''Soğuktan ölüyoruz'' diyen depremzedeyi konuşturmadı Bakan Nebati'nin yer kapma telaşı, Erdoğan'ın dikkatini dağıttı 150'inci saat mucizesi! Bir çocuk daha kurtarıldı Depremde canlarını hiçe saydılar! Kahraman hemşireler kamerada ''Depremzedelere yardım götürüyoruz'' dediler, gerçek ortaya çıkınca tutuklandılar