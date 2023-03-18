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  4. Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi

Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince bölgede alarm verildi. Gölün çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

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