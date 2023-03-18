Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi Depremin oluşturduğu göl alarma geçirdi: 5 köy tahliye edildi 18 Mart 2023 Cumartesi Saat: 17:50 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince bölgede alarm verildi. Gölün çevresindeki 5 köy boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6415cfac1f6ac02be8004cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karadeniz'de avlanan dev balık, balıkçıların yüzünü güldürdü Erdoğan'dan Bakan Muş'a ''imza'' fırçası MSB'den 18 Mart paylaşımı Sel sularının yuttuğu otoparktan 170 araç çıkarıldı! 2500 yıllık mühürlü tabut kameraların önünde açıldı Fahiş zamma gözaltı! Kirasını 6 kat zam yapan ev sahibi gözaltında Kılıçdaroğlu'ndan 18 Mart mesajı Uykusunda deprem oluyor sanıp kendini balkondan attı AK Partili Zengin'den partisine '6284' sitemi