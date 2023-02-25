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  4. Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı

Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı

Van depremi için yardım getirilirken Erzurum Havalimanı'nda kaza kırımına uğrayan ve depremi sembollerinden olan Gürcistan uçağı, yaklaşık 12 yıl sonra 1,5 milyon TL'ye satıldı.

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