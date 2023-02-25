Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı Depremin sembollerinden olmuştu... 1,5 milyon TL'ye satıldı 25 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:05 Van depremi için yardım getirilirken Erzurum Havalimanı'nda kaza kırımına uğrayan ve depremi sembollerinden olan Gürcistan uçağı, yaklaşık 12 yıl sonra 1,5 milyon TL'ye satıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f9cf54a5eb9d720d7fd143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin bu yaptığına inanamayacaksınız 7.6 büyüklüğünde depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un 2 dev üniversite hastanesinde korkunç görüntüler Süper Lig'te de top oynamıştı... Ünlü futbolcunun eşinden dayak iddiası Hem suçlu, hem güçlü! İstanbul'da skandal görüntü Deprem bölgesinde gördü, ''bu inanılmaz bir şey'' diyerek açıkladı Kurtarmak isterken enkaz altında kaldılar ''Ülkede mülteci istemiyoruz'' sloganlarıyla yürüdüler Sunucudan Belediye Başkanı'na canlı yayında olay yanıt