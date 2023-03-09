Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı Depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı 09 Mart 2023 Perşembe Saat: 08:00 Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640967e3dc135b7488084377" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Malatya'da 5 katlı bina çöktü Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı Yamaha'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara mesaj var: ''Takma! Sürmeye devam et'' Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor Deprem yardımı olan kıyafetten çıkan parayı görünce 1 saniye bile düşünmedi Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız