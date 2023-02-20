Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 20 Şubat 2023 Pazartesi 12:30 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da çöken Serin-2 Apartmanı’nın yıkılmadan önce çatırdama ve ‘yardım edin’ çığlıkları telefon kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f33db2723a892ae17b3c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var Deprem bölgesindeki TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Deprem bölgesinde ölümüne çaresizlik kamerada Çadır kentte 4-6 yaş Kuran kursu açıldı