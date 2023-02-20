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Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da çöken Serin-2 Apartmanı’nın yıkılmadan önce çatırdama ve ‘yardım edin’ çığlıkları telefon kameralarına yansıdı.

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