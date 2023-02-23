  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an!

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ni görüntüleyen güvenlik kamerası sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit
Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı?
Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı
Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor
Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında
Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı!
Haberler kötü: Deprem bölgesinde stresin boşalmadığı tespit edildi
video
5 saniyede çöken binadan mucize kurtuluş