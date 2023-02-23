Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an! Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte o an! 23 Şubat 2023 Perşembe Saat: 13:55 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'ni görüntüleyen güvenlik kamerası sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f7461b82f83c7dde10a243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muhabire deprem bölgesindeki canlı yayında çekiçli tehdit Bakan Koca açıkladı: Afet bölgesinde salgın hastalık var mı? Pes artık! Kurtarma görevlisinin kıyafetlerini böyle çaldı Deprem sonrası tedirgin eden olay! 18 gündür dumanlar yükseliyor Olası Bingöl depremi için harekete geçildi! 8 il risk altında Sokak ortasında ''Akdeniz foku'' şaşkınlığı! Haberler kötü: Deprem bölgesinde stresin boşalmadığı tespit edildi video 5 saniyede çöken binadan mucize kurtuluş