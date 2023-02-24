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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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