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Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki deprem anında Diyarbakır'da kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

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