Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:05 Kahramanmaraş'taki deprem anında Diyarbakır'da kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e92a6035acba527b7ab197" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremde 6 tren devrilmiş, görüntüler ortaya çıktı Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı Deprem karayolunu bu hale getirdi Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi