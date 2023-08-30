Anasayfa Video Galeriler Gündem Depremin yıkamadığı köprüden yüzbinlerce araç geçti Depremin yıkamadığı köprüden yüzbinlerce araç geçti 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:40 Güncelleme: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:40 6 Şubat depremlerinde hasar görmeyen Nissibi Köprüsü’nden deprem sonrası yaklaşık 400 bin araç geçişi yaşanırken, köprü geçişlerinde yüzde 25’lik artış olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef2aadaa90855d3d729ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu 68 yıl önce yapılan tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor Türkiye'nin aradığı petrol bakın nereden çıktı İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza İstanbul'da sahte polis hırsızlığı kamerada Yolcu gemisi faciası kamerada! Böyle battı